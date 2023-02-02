20 нетрезвых водителей задержали полицейские Петропавловска с начала года

За январь на дорогах областного центра полицейские остановили 20 нетрезвых водителей, 15 из них — в ночное время. Причем нередко любители горячительного ездят в компании, рискуя не только своей жизнью, но и пассажиров. Один из случаев произошел в конце января. Около 3 часов ночи стражи порядка остановлили 36-летнего горожанина за рулём «Нивы». Проезжал он по ул.Интернациональной, машину вёл неуверенно. От водителя исходил резкий запах алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования отказался. Но, это не позволило ему уйти от ответственности перед законом. Если наказанием за управление в нетрезвом виде служит административный арест на 15 суток и лишение права управления на 7 лет, то отказ от освидетельствования, помимо ареста на тот же срок, влечёт лишение права управления на 8 лет.