130 лет со дня рождения Магжана Жумабаева

В областной библиотеке имени С.Муканова состоялась презентация масштабной выставки «Біздің Мағжан — Наш Магжан». Посвятили её 130-летию великого казахского поэта, классика казахской литературы, нашего земляка Магжана Жумабаева. НАТАЛЬЯ ЧУРЯК, руководитель отдела читальных залов областной библиотеки им. С.Муканова:

— «Здесь собраны уникальные статьи, которые именно оригиналы, информация о жизни Магжана Жумабаева, уникальные книги, копии обложек первых книг Магжана Жумабаева. На эту выставку постарались подобрать все те документы, все те издания, которые наши чтители могут увидать впервые сегодня. Поэт с 4 лет начинает учиться у аульного муллы. Позже продолжил обучение в Петропавловске, в 1910 году поступил в медресе «Галия» в Уфе. Там и познакомился с выдающимися писателями Сакеном Сейфуллиным, Мыржакыпом Дулатовым и другими. Литературное наследие Магжана Жумабаева выдержало испытание временем и вошло в историю казахской литературы. Его по праву можно считать достойным преемником Абая. Потомок Магжана Жумабаева Амангельды Жусупов привез на выставку фотографии. АМАНГЕЛЬДЫ ЖУСУПОВ, потомок Магжана Жумабаева:

— У нас с Магжаном Жумабаевым род Есентанырак. Наши прадеды жили в прежнем месте под названием Сасыкколь. Эта фотография была подарена мне супругой Магжана Зылихой, которая сказала мне: «Храни её как зеницу ока». Наследие поэта изучает молодежь. Студентка первого курса Высшего педагогического колледжа им. Магжана Жумабаева еще со школы начала интересоваться творчеством поэта. По словам студентки, там она изучала предмет «Мағжан тану», это и поспособстовало тому, чтобы девушка поступила в колледж, название которого носит имя публициста, и начала изучать творчество и жизнь поэта. ГУЛСЕЗИМ АЙЖАРЫК студентка 1 курса Высшего колледжа им.М.Жумбаева:

— Классик казахской литературы, публицист, педагог. Магжан Жумабаев родился 25 июня 1893 года. У него много стихов, и я бы хотела прочесть одну из моих любимых поэм Долгие годы имя Магжана Жумабаева было под запретом, сегодня о нем знают во всех странах мира, как талантливого поэта, переводчика и педагога. Собравшиеся отмечают важность наследия Магжана, которое сохранилось и дошло до наших времён.



Камилла Карим

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