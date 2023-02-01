Общество

Предприниматель из Кызылжарского района обратился за помощью в антикоррупционную службу

  1 Февраля 2023, 13:28

 

В региональную антикоррупционную службу с жалобой на действия местного исполнительного органа обратился предприниматель из Кызылжарского района. Его теплицу не подключали к электричеству с ноября 2022 года. Специалисты территориального подразделения департамента провели встречу с сотрудниками районного отдела архитектуры. Выяснилось, что законных оснований для отказа в подключении к сети не было. Предпринимателю было выдано разрешение на подключение объекта к электроэнергии.


Дарья Пышмынцева

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