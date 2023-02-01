Износ тепловых сетей в РК составил 66%

Генпрокуратура проверяет ТЭЦ и энергокомпании Казахстана. Согласно ответу госоргана на депутатский запрос, причина критической обстановки и угрозы энергобезопасности — хроническая изношенность обородувания теплоэлектроцентралей. Теплосети по стране износились на 66%, а потеря тепловой энергии в сетях составляет 30%. В прошлом году в Петропавловске, Риддере и Экибастузе из-за аварий на ТЭЦ без тепла остались свыше 30 тысяч человек. По данным фактам начаты досудебные расследования по статье 254-ой УК РК «Недобросовестное отношение к обязанностям». Кроме того, в минэнерго составили список проблемных предприятий. Помимо 3-х вышеуказанных городов вошли Балхаш, Жезказган, Павлодар, Рудный, Степногорск, Темиртау и Усть-Каменогорск. Там обородувание тепловых станций износилось до 99%. Прокурорами начаты проверки этих предприятий, которые охватят законность приватизации, техническое состояние и модернизацию оборудования, обоснованность применения тарифов и расходование средств. Всего в Казахстане функционируют 37 ТЭЦ, из них 76% эксплуатируются более полувека, у девяти срок службы превышает 30 лет.