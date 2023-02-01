Спор между предпринимателями и «Севказэнергосбытом». К чему пришли стороны?

Департамент по регулированию естественных монополий СКО провёл расследование в споре между предпринимателями Петропавловска и ТОО «Севказэнергосбыт». Напомню, в этом отопительном сезоне бизнесменам пришли квитанции за тепло с суммами в 2-3 раза больше обычного. Изменения коснулись около 300 предпринимателей, объекты которых находятся в многоэтажках и имеют приборы учёта. Монополист ввёл некий коэффициент, который умножают на площадь объекта. Его применение предприниматели считают незаконным. С этим согласны общественники области, ряд юристов, а также эксперты Палаты предпринимателей и других организаций. Своё заключение озвучили и специалисты департамента Комитета по регулированию естественных монополий СКО.

ДАМИР ТОКТАМЫСОВ, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по СКО:

— «В рамках рассмотрения данных заявлений департаментом направлены запросы в адрес «Севказэнергосбыта» для выяснения обстоятельств. Исходя из представленных материалов, мы сейчас изучаем, проводим анализ. В случае нарушения законодательства будут приняты меры реагирования в отношении данного монополиста. Кроме того, мы провели сегодня встречу с потребителями, которая требует дополнительного изучения. Я думаю, к следующей неделе мы подготовим материалы и будем обращаться в судебные органы».

