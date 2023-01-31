В СКО суд вынес приговор главному подозреваемому по делу о гибели 49-летней женщины

Мамлютский районный суд вынес приговор 65-летнему североказахстанцу, который стал главным подозреваемым по делу о гибели 49-летней жительницы Жамбылского района. Его судили по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов». Суд установил, что 11 июля 2022 года недалеко от станции Баумана выпивший пожилой мужчина выстрелил из спортивно-охотничьего ружья в женщину, которая собирала ягоды. Во время слушаний стало известно, что он принял её за косулю. Сельчанин свою вину признал.

АЗАМАТ ДЮСЕНОВ, судья Мамлютского районного суда:

— В соответствии с частью второй статьи 58 УК РК путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначит Лосене Сергею Николаевичу наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Меру пресечения в отношении Лосени в виде содержания под стражей оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Отдельно судья Мамлютского районного суда остановился на выплатах компенсации за моральный вред и взыскание материального ущерба.

АЗАМАТ ДЮСЕНОВ, судья Мамлютского районного суда:

— Гражданский иск о компенсации морального вреда, с учетом требований разумности и справедливости, а также характера совершенного преступления и конкретных обстоятельств дела судом удовлетворен частично на сумму 3 млн тенге. В части взыскания материального ущерба в размере 2 млн 500 тысяч тенге, заявленных гражданским истцом Сайлауовым, в этой части суд пришел к выводу, что иск обоснован. Однако произвести точный расчет причиненного вреда не представляется возможным, ввиду отсутствия необходимых документов, утверждающих размер причиненного ущерба. Вопрос о разрешении размера данного ущерба суд решил передать на рассмотрение судом в порядке гражданского судопроизводства.

После смерти 49-летней североказахстанки на скамью подсудимых попали два человека. Летом прошлого года по подозрению в совершении уголовного правонарушения, а именно «Бездействие по службе» был задержан бывший участковый села Озёрного Жамбылского района. Еще в июле 2022-го областная прокуратура предварительно установила, что он находился рядом с лицом, совершившим преступление. В этом деле суд еще не поставил точку. С сегодняшним приговором близкие погибшей женщины не согласны.

ГАЛЫМЖАН МУЗДАКБАЕВ, муж погибшей:

— Минимум 6-7 лет надо было дать, а три года, что это такое? Я считаю, что Лосеня не стрелял в нее Альтеев замешан. Лосеня не умеет стрелять, он в очках ходит, я давно его знаю, он у меня работал. Он давно бросил охоту. Просто выполнял команды Альтеева.

АЛТЫНБЕК САЙЛАУОВ, сын погибшей:

— В обвинительном акте четко и ясно написано, что под управлением Кабая Альтеева был произведен выстрел в мою маму. Даже не нашли ту винтовку, из которой был произведен выстрел. Им нужно статью за убийство дать.

Родные погибшей намерены обжаловать решение суда.