В Мамлютском районе при пожаре погиб 30-летний мужчина

27 января в селе Бексеит Мамлютского района загорелся частный жилой дом. В результате погиб 30-летний глава семьи. Причина возгорания пока выясняется. О деталях трагедии рассказали спасатели на брифинге. ЧС-ники говорили об оперативной обстановке с пожарами в регионе.

Амир Бекчентаев, начальник отдела по ЧС Мамлютского района:

— На момент прибытия все было уже охвачено огнем. На месте работали уже пожарные. Глава семейства обнаружил пожар у себя в помещении кочегарки, где находится отопительная система, и постарался в максимально короткий срок эвакуировать членов семьи, то есть жену и двух малолетних детей. Но сам вернулся в дом по неизвестным причинам.

К слову, в январе в районе произошло 2 пожара, а с начала отопительного сезона — 6. Всего в области ЧС-ники зарегистрировали 44 случая пожаров. Это на 7 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

АСЛАН АХМЕТЖАНОВ, начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО: