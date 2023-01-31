В Мамлютском районе при пожаре погиб 30-летний мужчина

27 января в селе Бексеит Мамлютского района загорелся частный жилой дом. В результате погиб 30-летний глава семьи. Причина возгорания пока выясняется. О деталях трагедии рассказали спасатели на брифинге. ЧС-ники говорили об оперативной обстановке с пожарами в регионе.
Амир Бекчентаев, начальник отдела по ЧС Мамлютского района:
— На момент прибытия все было уже охвачено огнем. На месте работали уже пожарные. Глава семейства обнаружил пожар у себя в помещении кочегарки, где находится отопительная система, и постарался в максимально короткий срок эвакуировать членов семьи, то есть жену и двух малолетних детей. Но сам вернулся в дом по неизвестным причинам.
К слову, в январе в районе произошло 2 пожара, а с начала отопительного сезона — 6. Всего в области ЧС-ники зарегистрировали 44 случая пожаров. Это на 7 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
АСЛАН АХМЕТЖАНОВ, начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО:
— Проведаны рейды сотрудниками полиции по местам жительства лиц, злоупотребляющих алкогольными напитками. Проведено 400 подворовых обходов данной категории лиц, с охватом 860 человек.
Специалисты провели лекции среди учащихся в 38 школах. Спасатели просят родителей уделять особое внимание безопасности детей. На видеосвязи с Петропавловском находились ЧС-ники района им. Г. Мусрепова. Они привели статистику пожаров за первый месяц текущего года. Были возгорания на автотранспорте. Основные причины — короткое замыкание электропроводов, подзарядка аккумулятора.
Камилла Карим
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