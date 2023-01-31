В Казахстане изменились миграционные правила

В Казахстане изменились правила въезда и пребывания иммигрантов. В законную силу нововведения вступили с 27 января этого года. При каких условиях иностранные граждане теперь могут находиться на территории страны? На этот вопрос ответили в областном управлении миграционной службы.

НУРСУЛТАН МУСТАФИН, инспектор миграционной службы ДП СКО

— «Разрешённый срок пребывания иммигрантов в Казахстане заканчивается для прибывших в безвизовом порядке по истечении 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение 180 дней. Для граждан стран Таможенного союза по истечении 90 календарных дней со дня пересечения границы».

Если иммигранты нарушили эти правила, то им грозит административная ответственность. К примеру, за 3 просроченных дня иностранному гражданину вынесут предупреждение. В других же случаях — штрафы.

НУРСУЛТАН МУСТАФИН, инспектор миграционной службы ДП СКО

— «До 5-ти дней идёт штраф 10 МРП. До 10-ти дней — 15 МРП. Свыше 10-ти дней идёт административная ответственность по статье 517-ой части 4. Это будет уже административный материал».

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент

— «Кроме того, отменили в Казахстане «визаран», так называемый способ «перезапустить дни» разрешённого срока. Раньше иммигрантам для этого приходилось совершать кратковременные поездки за пределы страны и возвращаться, то теперь такой возможности у них уже не будет. Причину отмены «визарана» в МВД объяснили тем, что прибывающие иностранцы должны соблюдать миграционное законодательство».

В СКО находятся почти 4 100 иностранцев. Большая часть из них — граждане соседней России.