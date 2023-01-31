Теперь некоторые виды госпошлины будут зачисляться в казну местного бюджета

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА, корреспондент

— С 2023 года вступили в силу изменения, которые касаются выплаты государственной пошлины. Отдельные виды госпошлины, которые ранее начислялись в республиканский бюджет, теперь зачисляются в казну местного бюджета.

Для уплаты государственной пошлины, зачисляемой в местный бюджет, утвердили специальный код. Теперь при внесении на сайте данных необходимо указать код бюджетной классификации — 108126. Сюда относится госпошлина за выдачу документов, удостоверяющих личность, за выдачу водительских удостоверений, государственных регистрационных номерных знаков и другое. Если же вы хотите сделать возврат уплаченной вами госпошлины, то можно отправить электронное заявление по ЭЦП через «Кабинет налогоплательщика» в egov.kz и через приложение «e-Salyq Azamat».

АЙГУЛЬ АБИЛЕВА, главный специалист департамента государственных доходов по СКО

— В бумажной форме заявление на возврат госпошлины предоставляется только через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» т.е. ЦОН. Кроме заявления, надо обязательно приложить справку из уполномоченного органа, что данная сумма госпошлины не востребована, т.е. не использована госорганом. Если это связано с пропиской, выпиской, справка предоставляется с департамента полиции. Если это связано с государственными номерными знаками, значит справку нужно брать с ЦОНа.

Важно в налоговом заявлении корректно указать номер банковского счета для возврата, а также предоставить заявление в тот орган госдоходов, куда была оплачена госпошлина. Срок проведения возврата госпошлины составляет 5 рабочих дней.