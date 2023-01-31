Телефон в сметане пытались передать в колонию СКО

2 смартфона с выходом в интернет и столько же сим — карт нашли сотрудники «Учреждения №51» во время досмотра почты и посылок. Телефоны были спрятаны ухищренным способом в контейнерах для сметаны с двойным дном. Посылка предназначалась одному из осуждённых от жителя Западно-Казахстанской области. Запрещенные предметы изъяты. Материалы собранные в отношении гражданина, передавшего свёрток, направлены в суд для принятия соответствующего решения. Мужчине грозит административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере десяти месячных расчетных показателей. Это почти 35 тысяч тенге.