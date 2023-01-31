Серию краж из подвалов раскрыли полицейские Петропавловска.

В основном у людей пропадали электроинструменты. В одном из случаев ущерб составил около 200 тысяч тенге. А один из горожан, спустившись в подвал незадолго до нового года, обнаружил пропажу двух велосипедов.

ЮРИЙ РЕЗНИКОВ, потерпевший:

— Первое время я их пристёгивал, а тут, в последнее время, ну, уже больше 20 лет живём, таких случаев ничего не происходило, поэтому соседи все добропорядочные, никаких сомнений не было, и вот — за 20 лет впервые такая ситуация

Полицейские выяснили, что злоумышленник вскрывал подвалы путём подбора ключа, а кладовки взламывал подручными средствами. В январе оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний горожанин, ранее судимый за кражу. Большую часть похищенного удалось изъять.

ДАРХАН КУДАБАЕВ — следователь УП г. Петропавловска

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены вещественные доказательства, которые были похищены из подвальных помещений. По данному факту проводятся следственные действия.

В деле фигурируют 5 эпизодов. Полицейские проверяют возможную причастность подозреваемого к другим преступлениям.

ЮРИЙ РЕЗНИКОВ, потерпевший:

— Хочется выразить особую благодарность следователю следственного отдела Кудабаеву Дархану Жанатовичу, что он постоянно был на связи, то так оперативно получилось это всё дело раскрыть. Оперативники Ернар и Жусуп тоже с самого начала, с самых первых праздничных новогодних дней были на связи.

Полицейские рекомендуют людям пользоваться надёжными замками, устанавливать камеры видеонаблюдения перед подъездами. Все это способствует профилактике подобных преступлений и их быстрому раскрытию.