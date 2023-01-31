Работники рынка «Дария» рассказали членам филиала партии «AMANAT» о своих проблемах

Члены специальной комиссии филиала партии «AMANAT» продолжают работу по сбору наказов и предложений от населения региона для предвыборной программы партии. В Петропавловске они посетили рынок «Дария», расположенный в центре города. Здесь в основном реализуют товары первой необходимости, фрукты, овощи и мясную продукцию. Работники рынка пожаловались партийцам на плохую торговлю. Они связывают низкий спрос на товары с маленькими зарплатами и пенсиями североказахстанцев. О росте цен на рынке тоже говорили. Поднимали горожане и проблемные вопросы развития малого бизнеса, в частности, отсутствие возможности конкурировать с более крупными торговыми компаниями, у которых сегодня намного больше преимуществ для покупателей.