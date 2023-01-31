«Нас грабят!»: петропавловские бизнесмены о действиях ТОО «Севказэнергосбыт»

Спор между предпринимателями Петропавловска и «Севказэнергосбытом» продолжается. Владельцы магазинов и салонов, которые находятся в многоэтажках, в квитанциях за тепло увидели суммы в 2-3 раза больше обычного. У адвоката Елены Игнатенко площадь объекта 84 квадратных метра. «Севказэнергосбыт» умножил эту площадь на некий коэффициент. И теперь Елена должна платить почти за 200 квадратных метров, половина из которых в реальности не существуют.

ЕЛЕНА ИГНАТЕНКО, предприниматель:

— Объем потребления декабрь этого года — 7 Гкал, а декабрь прошлого года — 3 Гкал. При той же системе подключения жилого дома, тот же стояк, счётчик, те же батареи в том же количестве. Мой офис мог потребить больше в 2 раза? Очевидно, нет. Соответственно нарушается главный принцип, который ведёт к незаконному обогащению монополиста. С нас берутся деньги за то, что мы фактически не потребляем.

Предприниматели требуют выставлять им счёт за фактически потреблённое тепло. Тем более у всех, кто столкнулся с этой проблемой, есть приборы учёта. Предприниматели ведь и так всегда платили в 3 раза больше обычных потребителей, заявляют бизнесмены.

ИГОРЬ БУХОНИН, председатель ОО «Союз предпринимателей «Риск»:

— Получается, они получают за эту Гкал ещё в два раза больше. В итоге получается откровенный коммерческий интерес. Говоря по-простому, нас грабят. Нам продают Гкал по каким-то заоблачным ценам.

Всё упирается в коэффициент, который стали применять в этом отопительном сезоне. Он во многом зависит от максимальной часовой нагрузки. Этот показатель рассчитывают независимые эксперты.

МАГАУИЯ САГАНДЫКОВ, генеральный директор ТОО «Севказэнергосбыт»:

— Если потребители не согласны, никто не мешает пересмотреть часовые нагрузки. Это приложение к договору, которое нам предоставил сам потребитель. Вот эта формула, которая прописана в 280 пункте, мы обязаны её учитывать.

Правило существует с 2019 года. Применять в СК его начали только в прошлом году. К слову, в соседних областях такой проблемы нет, там бизнесмены платят за то, сколько тепла потребили, говорит эксперт Палаты предпринимателей.

ЧИНГИЗ ЖИЛКИБАЕВ, эксперт Палаты предпринимателей СКО:

— Проблема коснулась около 300 предпринимателей, по информации «Севказэнергосбыт». Каждому предпринимателю на его объект объём для расчёта применяется теперь в 2 раза больше. Если раньше предприниматель оплачивал за тепло около 40 тысяч тенге, то сейчас 80. Мы считаем, что некорректный метод расчета проведён со стороны «Севказэнергосбыт».

«Севказэнергосбыт» должен был представить свои расчеты, доказать необходимость повышения платы за тепло, а не просто выставить счёт предпринимателям, отмечает Александр Казанцев.

АЛЕКСАНДР КАЗАНЦЕВ, член экспертного совета по тарифообразованию департамента КРЕМ СКО:

— На лицо самоуправство монополиста, на лицо незаконные действия. Нет обоснований для того, чтобы он увеличивал внезапно оплату без уведомления потребителей и уполномоченного органа. Любые расчеты, связанные с оплатой за потреблённой энергию, должны проходить экспертизу и должны быть представлены плательщикам.

У юристов есть все основания опротестовать решение монополиста в суде, добавил Александр Казанцев. Предприниматели готовят общую жалобу.