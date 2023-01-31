ХК «Qulager» принял на своём льду ХК «Nomad»

ХК «Qulager» принял на своём льду столичную команду «Nomad». Игра состоялась в рамках регулярного чемпионата Казахстана. Стоит отметить, что положение местной сборной в турнирной таблице на 27 января — 8 место, астанинцы на 3-м.

С самого начала матча хозяева льда показали настойчивость. На 3-й минуте игры они нашли уязвимое место соперника, и первая шайба полетела в ворота. Автор гола — Кирилл Старцев.

После этой результативной атаки обе команды неоднократно наносили удары по воротам. Но счёт на табло «застыл» — 1:0. Первый период подошёл к концу.

ДЕНИС НЕДИЛЬКО, защитник ХК «Nomad», г.Астана:

— Пропустили гол. А так игра хорошая. Быстрая, интенсивная. Соперник хорошо играет. Мы тоже хорошо, я считаю.

Посмотреть этот матч и поддержать любимую команду собралось большое количество зрителей.

— Начало замечательное. Очень динамично, борьба жёсткая. Но, молодцы наши. «Кулагер» ведёт — это здорово! Они почему-то редко первые забивают. А сегодня прям красавцы! Радуют с первых минут.

— Игра идёт отлично. Наши ведут. Против сильной команды «Nomad».

— Наши спортсмены достойно соперничают с коллективом «Nomad». Мы уверены, что сегодня победит «Кулагер».

Во втором периоде столичная сборная сравнивает счёт. Но, ненадолго. Ответный гол не заставляет себя ждать. Наверстать упущенное гостям так и не удалось. Матч завершается со счётом 2:1 в пользу североказахстанцев.