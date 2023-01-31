157 проектов на 2,5 млрд тенге: итоги работы Палаты предпринимателей СКО за 2022 год

157 проектов на 2,5 млрд тенге реализовали в 2022 году. Создали больше 400 новых рабочих мест. Итоги работы региональной Палаты предпринимателей подвели на брифинге региональной службы коммуникаций.

ТИМУР БЕКЕЕВ, директор Палаты предпринимателей СКО:

— Первым стратегическим направлением нашей деятельности является защита бизнеса. Так, по итогам 2022 года по линии защиты в Палату поступило 105 обращений, из которых 36% рассмотрены положительно. Помимо прочего нашими юристами защищены права более чем на 804 млн тенге за последние 2 года.

Активно работает и площадка Совета по защите прав предпринимателей. По результатам ее работы в прошлом году привлекли к дисциплинарной ответственности 7 должностных лиц. В рамках нацпроекта по развитию предпринимательства на ближайшую 5-летку в области создано 14 специальных центров обслуживания, где уже оказали сервисную поддержку почти 500 клиентам.

ТИМУР БЕКЕЕВ, директор Палаты предпринимателей СКО:

— Не могу не отметить и нашу микрофинансковую организацию «Атамекен-Кызылжар», которая за 2022 год одобрила 197 заявок на сумму 1 млрд 132 млн тенге. Из этих средств 80% пошли на инвестиционные проекты: приобретение техники, автотранспорта для грузовых и пассажирских перевозок, оборудования для магазинов, кафе, СТО, медицинских кабинетов. Оставшиеся 20% пошли на пополнение оборотных средств. Средняя сумма кредитования составила 5,5 млн тенге.

Палата предпринимателей занимается и развитием АПК. За 2022 год 15 предприятий области получили заключение специальной комиссии. Это позволит им претендовать на государственную поддержку.