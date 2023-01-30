Заместитель Премьер-министра РК Алтай Кульгинов посетил СКО

Заместитель Премьер-министра посетил Северо-Казахстанскую область. В рамках рабочего визита Алтай Кульгинов ознакомился с молочно-товарной фермой в селе Чапаево Кызылжарского района.



— Сколько людей работают?

— На сегодня на ферме порядка 50 людей постоянных, то есть, это сменами меняющимися. В сезон заготовки кормов численность возрастает до 100-110 человек.

В сопровождении главы региона Алтай Кульгинов ознакомился с деятельностью социально-предпринимательской корпорации «Солтүстік». В этом году здесь планируют возвести 20 сельскохозяйственных объектов. На эти цели направят 63 млрд тенге инвестиций. С введением в эксплуатацию новых комплексов появятся постоянные рабочие места, что, соответственно, позволит поднять доход населения на новый уровень.

ЖАКСЫЛЫК ЕСДАУЛЕТОВ, председатель правления АО СПК «Солтүстік»

— Будет приобретено в рамках этих проектов 13 200 голов КРС маточного поголовья, 6 тысяч голов овец. Будет выработано 66 тысяч тонн молока, 16,5 тысяч тонн мяса, 3 тысячи тонн овощей. Эффект от реализации проектов — загрузка наших предприятий на 92%».

Все проекты нужны и их необходимо реализовывать, отметил заместитель главы правительства. После Алтай Кульгинов встретился с местными предпринимателями и рассказал им о программе микрокредитования «Ауыл аманаты».

АЛТАЙ КУЛЬГИНОВ, заместитель Премьер-министра РК:

— «Цель этой программы — охватить максимальное количество наших жителей населённых пунктов, чтобы все желающие, которые хотят открыть своё собственное дело, могли получить господдержку. Очень доступную — 2,5%, 7-7,5 млн тенге. Если кооперироваться, то руководители кооперативов могут получать до 30 млн тенге и 50% сельхозтехники субсидируется, то есть, государство покрывает половину расходов. Это очень хорошая возможность.»

Благодаря микрокредитованию своё дело реализовала Бакит Сеилова. Женщина открыла ателье и швейную мастерскую в Бесколе. Сейчас под её руководством работают 5 человек. Условия труда достойные. Средняя заработная плата — 190 тысяч тенге.

БАКИТ СЕИЛОВА, индивидуальные предприниматель, Кызылжарский район

— «Хотелось бы поблагодарить государство за поддержку предпринимателей, за то, что есть столько программ. Благодаря этому предприниматели сельских округов расширяют своё дело. На этом не буду останавливаться».

Далее заместитель Премьер-министра Алтай Кульгинов и аким области Айдарбек Сапаров посетили строительство поликлиники на 250 мест в смену в микрорайоне «Жас Өркен». В эксплуатацию объект планируют сдать уже летом. С открытием поликлиники обслуживаться здесь будут 23 тысячи горожан.

Ознакомился заместитель главы кабмина с работой нового учебно-лабораторного корпуса Kozybayev University. Здесь ему рассказали о сотрудничестве с университетом Аризоны. Получить два диплома могут студенты агротехнологических специальностей. Сейчас по этой программе обучаются 155 ребят.

ДЭНИЭЛ ПАЛМ, вице-провост университета Аризоны

— «Этот проект — отличная возможность для студентов. На своих занятиях мы применяем больше практики. Я уверен, что это отличная возможность улучшить процесс работы университета и в целом положительно скажется на уровне города. Это уникальный обмен опытом с американскими коллегами».

В местной альма-матер создают все условия для получения качественного образования. Обновляют материально-техническую базу, возводят новые корпуса и комфортные общежития.

ЕРЛАН ШУЛАНОВ, председатель правления-ректор Kozybayev University:

— «Первое общежитие у нас будет в сентябре. Но, ещё нужно развиваться, так как Аризона хочет расширяться до 5-6 тысяч студентов. Мы хотели попросить поддержать нас по общежитию на 1200 мест. Оно будет завершено в следующем году».

В завершение рабочей поездки Алтай Кульгинов посетил строительство многопрофильной больницы. 45% работ сделано. В дальнейшем медучреждение будут строить в рамках ГЧП. Сейчас надо пересмотреть проектно-сметную документацию.

АЛТАЙ КУЛЬГИНОВ, заместитель Премьер-министра РК

— «Петропавловск поставьте в приоритет. Этот вопрос очень важный для региона, потому что мы знаем, что областная больница нуждается в модернизации. Если эту многопрофильную больницу здесь построим, здесь будет всё необходимое».

С её открытием нынешнюю областную больницу перенесут сюда. Это будет очень современное медучреждение, заключил Алтай Кульгинов.

Алишер Ашимов