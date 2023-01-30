Военнослужащие в/ч 6637 приняли присягу

Смелость, мужество и преданность Родине. 162 военнослужащих пополнили ряды воинской части 6637. На протяжении 40 дней ребята познавали азы военного дела. А после принимают присягу.



Поддержать батыров приехали родители из разных регионов страны.

— Приехали из Тараза. Присягу принимает брат мужа. Для нас очень радостное событие.

— Мы живём в Кызылорде. Вот приехали к братишке на присягу. Мы гордимся им. Это долг кажого гражданина своей страны.

Служить на север страны солдаты приехали из 5 областей. Дулат Жолдыгалиев прибыл в армию из Алматинской области. Носить военную форму — мечта детства, признается парень.

ДУЛАТ ЖОЛДЫГАЛИЕВ, военнослужащий:

— Сегодня принёс присягу на верность Родине. Для меня это большая честь — служить на благо своего Отечества. Проходить военную службу — моё личное желание. Я считаю, что это долг каждого парня. В дальнейшем планирую связать свою жизнь с военным делом».

Всего в воинской части 6637 служат 1200 ребят.