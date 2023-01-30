Почти на 40% выросло кредитование сельского хозяйства в Казахстане в 2022 году. Согласно данным Нацбанка сектор сельского хозяйства получил ссуду в размере более 400 млрд тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем выданных займов вырос на более 60 млрд тенге. Больше всего кредитов выдали в национальной валюте — почти 398 млрд тенге, в иностранной валюте на 2,4 млрд тенге. По объему выданных ссуд лидирует Алматы, где сельское хозяйство получило 205,5 млрд тенге, это +47,1% за год. На втором месте — Костанайская область — 37,4 млрд тенге или +2,7%. Наименьший объем кредитования приходится на Мангистаускую область — чуть более 1 млрд тенге или +30,9%.