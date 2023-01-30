Планы по привлечению иностранных инвестиций обсудили в Правительстве

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Инвестиционного штаба, на котором рассмотрели итоги работы за прошедшие 12 месяцев и планы на 2023-й год. Вице-министр национальной экономики Ильяс Усеров доложил, что объем инвестиций в основной капитал за 2022 год составил чуть больше 15,1 трлн тенге, что почти на 8% больше по сравнению с 2021 годом. Рост отмечается в таких сферах, как операции с недвижимостью, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и складирование. Говоря о привлечении прямых иностранных инвестиций, заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров доложил, что их приток по итогам 9 месяцев 2022 года составил около $22 млрд, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года. В частности, обеспечен ввод в эксплуатацию 46 инвестпроектов с иностранным участием в таких отраслях, как машиностроение, возобновляемая энергетика, металлургия и др. В ТОП-10 стран-инвесторов вошли Нидерланды, США, Швейцария, Бельгия, Россия, Южная Корея, Китай, Франция, Великобритания и Турция. Премьер-министр отметил, что в 2023 году стоит задача привлечь в экономику не менее $24,4 млрд иностранных инвестиций, для чего со стороны Правительства созданы все необходимые условия.