Музыку из популярных компьютерных игр представила североказахстанцам столичная филармония

Неподдельный интерес молодежи и любителей компьютерных игр вызвал концерт Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева. Услышать саундтреки из известных игр не в кресле перед монитором, а в зале областной филармонии. С таким необычным предложением приехали к североказахстанскому зрителю столичные музыканты.

НИКИТА ПОЧИТАЛИН, художественный руководитель духового оркестра Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева, г. Астана:

— Мы представляем музыку из игр, которые популярны сейчас у нас в Казахстане. Мы специально определяли слушателей, во что играют. Как филармония, мы хотим привлечь молодого слушателя, потому что сама музыка из игр не такая простая, как кажется. Там есть все те же инструменты академические симфонического и духового оркестров.

Авторская программа духового оркестра и камерного хора «Game Evolution» составлена из саундтреков популярных компьютерных игр от 1990-х годов по наше время. Сегодня столичные музыканты представили обновленную версию трилогии проекта «Game Evolution vol.2». В программе вечера — музыка из игр GTA, Sonic, Street Fighter и, конечно же, любимой многими Dota2.

Саундтрек — такой же важный элемент, как и сценарий. Многие игры живы в памяти поколений благодаря эпичным музыкальным композициям, которые могут сравниться с развернутыми симфоническими полотнами. На этом концерте у зрителя есть возможность открыть для себя известные саундтреки по-новому. Ведь теперь здесь они выходят из фона на главный план.

Для коллективов столичной филармонии этот показ проекта уже шестой по счету. Музыканты отмечают, что желающих услышать мелодии из игр становится все больше. Сами же североказахстанские геймеры после концерта спешили поделиться своими эмоциями.

— Это крутой концерт, первый раз такой концерт вижу. Мне очень понравилось.

— Мне понравилось из Доты. Я первый раз сюда сходил. Мне понравилось.

— Я очень много знакомых мелодий встретила, все очень так эпично. Я бы еще раз сходила.

— Мне очень понравился этот концерт и приезжайте еще раз к нам! В следующий раз я бы желал увидеть и услышать музыку из игры Rayman Legends из старых и новых частей и Need for Speed.

Понравился концерт и тем, кто особо играми не увлекается. Для любителей классики вечер тоже удался.

— Классику любят не все, а вот это классно для молодежи, потому что это понятная музыка и прекрасно исполненная. Эти люди живут своим делом, у меня мурашки по коже, я очень довольна.

— Сегодня посетили концерт с молодым человеком. Он играет в компьютерные игры, я не особый поклонник, но столько много ярких эмоций я сегодня получила благодаря сочетанию современных технологий и невероятной игре музыкантов. Спасибо огромное.

— Здесь много молодежи, и я сама приятно удивлена, что вообще можно посвятить концерт компьютерным играм. Пусть дети просвещаются, пусть играют, если сейчас такое общество.

Артисты столичной филармонии планируют выступить в Петропавловске в мае, но уже с другой программой, которая также должна вызвать интерес у молодого поколения.