Казахский музыкально-драматический театр им. С. Муканова начал гастроли по СКО

С гастрольным туром «Ауыл- елдің рухы» в конце прошлой недели актёры казахского музыкально-драматического театра им. С. Муканова выехали в районы области. Вниманию сельских зрителей они представляют 2 спектакля: для детей подготовили постановку по мотивам детской народной сказки «»Қаңбақ шал», для взрослых — комедию «Қарапайым адам».

ДАУРЕН ТОЙБАЗАРОВ, художественный руководитель казахского музыкально-драматического театра имени С. Муканова:

— Цель нашего театра — объездить все районы. Некоторые жители сел и районов не могут приехать на наши выступления, поэтому мы решили сами поехать и подарить жителям настроение.

В коллективе трудятся двенадцать актёров, четверо из них пополнили ряды артистов в прошлом году. С каждым сезоном репертуар обновляют. Сейчас в программе 20 постановок. В этом году труппа планирует представить зрителям 5 спектаклей и два из них — для юных театралов.

ДАУРЕН ТОЙБАЗАРОВ, художественный руководитель казахского музыкально-драматического театра имени С. Муканова:

— Мы запустили этот проект с целью обновить наши старые постановки. Казахский музыкально-драматический театр имени С. Муканова является одним из ведущих театров республики.

Стоит отметить, спектакли показывают бесплатно.