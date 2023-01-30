2 тысячи школьных классов оснастила петропавловская мебельная компания в прошлом году

Мебель для школ, детских садов, колледжей и вузов изготавливает петропавловская компания «Регион 715». На рынке уже 15 лет. Здесь из-под станка выходят комфортные и современные парты, шкафы, тумбы и лабораторные столы.

АЛЕКСАНДРА РУСИНА, первый заместитель директора ТОО «Регион 715»:

— За 2022 год во всех областях Казахстана мы делали поставку мебели. Мы за последние несколько лет сделали ребрейдинг. Мы делаем специализированную мебель для STEM образования. Есть большая потребность. Также у нас есть много позиций для лабораторных кабинетов.

И каждый такой кабинет имеет свои особенности. Крепкие и устойчивые нужны для классов технологии, водоотталкивающие для химии, физики, биологии, где всё нужное под рукой, а для малышей в детсадах мебель яркая, лёгкая и безопасная.

В ТОО трудятся около 50 человек. Средняя зарплата варьируется от 250 до 500 тысяч тенге. Для всех работников здесь бесплатный обед. На предприятии полный цикл производства, здесь работают и с деревом, и с металлом. Используют и новые материалы. Так на смену обычным фанерным стульям пришли вот такие современные.

АЛЕКСАНДРА РУСИНА, первый заместитель директора ТОО «Регион 715»:

— Мы используем полипропилен. Он более износостойкий. Он более функциональный и современный. Он облегчён, потому что дети взаимодействуют с мебелью целый день.

Ребёнок может сам регулировать высоту стула, а стройматериал позволяет изготовить мебель в любом цвете. В прошлом году петропавловская компания изготовила больше 2 тысяч класс-комплектов. К слову, каждый класс рассчитан в среднем на 30 учащихся. Сейчас предприятие готовится к участию в проекте «Комфортная школа». По всей стране будут строить современные учебные заведения по единому стандарту, оснащённые самым лучшим оборудованием и мебелью.

МАГАМЕД ДУДАЕВ, эксперт Палаты предпринимателей СКО:

— На реализацию проекта выделено 2,6 трлн тенге. Около трети всех выделяемых средств будет направлено на закуп оборудования и мебели. В нашей области действуют 2 производителя мебели, имеющие индустриальный сертификат, которые заинтересованы в реализации данного проекта. Это ТОО «Регион 715» и «Фирма Леонтьев».

«Регион 715» ведут подготовку к проекту, уже установили новые итальянские станки. В рамках проекта «Комфортная школа» за 3 года в стране построят 401 новую школу, 4 из них в СК.