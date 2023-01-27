Новый метод скорой медицинской помощи внедрили в СКО

Новые методы в свою работу внедряют сотрудники скорой помощи. В начале января фельдшеры впервые в области ввели лекарство пациенту с использованием внутрикостного доступа. Через несколько дней этот метод вновь помог спасти жизнь. 10 января Дилмурат Шавдунов вместе со своим напарником выехали на вызов, где оказали помощь 48-летнему мужчине.

ДИЛМУРАТ ШАВДУНОВ, врач выездной бригады областного центра скорой медицинской помощи:

— В начале этого месяца пациент получил травму дома. Рваная рана в подмышечной области с обильным кровотечением. Естественно, там геморрагический шок. Периферический венозный доступ был недоступен. Состояние критическое, поэтому была необходимость, и мы ее использовали. Препараты, медикаменты — всё, что можно поставить внутривенно, можно поставить внутрикостно. Такая альтернатива. Единственное, что это временно, пока нет доступа к венам.

Самое сложное в процедуре, говорит Дилмурат Шавдунов, это психологически понять, что сейчас укол нужно поставить прямо в кость. Но, как говорится: «Тяжело в учении — легко в бою». Сначала все фельдшеры обучались этому методу на муляже.

— Дрель, в нее вставляется игла. Обрабатывается место инъекции, при необходимости обезболивается. Далее кожа протыкается и начинаем сверлить.

В иглу вставляется катетер, через него вливается медикамент. Таким образом мгновенно происходит насыщение организма препаратами. Метод внутрикостного доступа применяют и к детям, используя аппарат поменьше. Обучились технологии сотрудники скорой помощи в конце прошлого года.

ВЛАДИМИР ЖУЖГОВ, заместитель директора областного центра скорой медицинской помощи:

— Мы подготовили 4-х сертифицированных тренеров. То есть, сначала обучили инструкторов. За ноябрь и декабрь мы обучили 24 курсанта. В этот цикл также вошли манипуляции: интубация трахеи, внутрикостный доступ. Есть пациенты, у которых абсолютно нет внутривенного доступа: с низким давлением, шоковые пациенты. Поэтому приходилось таким пациентам минимально оказывать помощь и доставлять в стационар.

В планах этому методу обучить всех медработников. Следующий курс пройдет в феврале. Всего в областном центре скорой медицинской помощи работают 400 сотрудников, 200 из них входят в группу выездной бригады.