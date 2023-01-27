Нетрезвого «лишенника» задержали полицейские

Нетрезвого водителя задержали полицейские в Мамлютском районе. Инцидент произошёл в середине января около полуночи в райцентре. Стражи порядка заметили подозрительный «Nissan» во время патрулирования. Водитель никак не реагировал на их требования остановить автомобиль. Машину догнали в Покровке. В салоне находились мужчины 32 и 46 лет в состоянии алкогольного опьянения. Как оказалось, водителя лишили прав управления еще летом прошлого года. Тем не менее, он снова сел за руль. Санкция статьи 346-й Уголовного кодекса РК предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет. Также его ждет пожизненное лишение права управления. В 2022 году по этой статье в производстве находились 58 материалов. Большая часть направлена в суд, а по 4 идут следствия.