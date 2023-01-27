9,6 млрд тенге выделят в СКО на закуп лекарств

134 тысячи североказахстанцев получали бесплатные лекарства в прошлом году. Их выдавали по месту прикрепления в поликлиниках. В список вошли 114 нозологий. В прошлом году было потрачено 9,2 млрд тенге на закуп лекарств и медицинских изделий для пациентов. По информации областного управления здравоохранения, в этом году препараты закуплены, но всё ещё не зарегистрированы в системе. Североказахстанские пациенты ждут выдачи препаратов. Она скоро начнется, говорят в облздраве, правда точных сроков там назвать не смогли.

РИНАТ УЛМЕСЕКОВ, руководитель отдела управления здравоохранения СКО:

— На 2023 год запланирован закуп лекарственных средств на сумму 9,6 млрд тенге. На 2022 наблюдается значительное уменьшение количества обращений по обеспечению лекарственными средствами и медицинскими изделиями.