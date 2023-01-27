649 раз на улицах Ленинграда звучал сигнал воздушной тревоги. 173 раза город подвергался бомбардировке. Но всё же Ленинград выстоял. Сегодня исполняется 79 лет со дня снятия блокады Ленинграда и 80 лет со дня прорыва блокадного кольца вокруг непокоренного города. В этот день Петропавловск чтит память тех, кто отдал свои жизни за будущее, кто боролся за мир. По традиции — минута молчания, возложение цветов к памятнику воинов 314-й Стрелковой дивизии.

ЖАНГЕЛЬДЫ ТАЖИН, председатель городского совета ветеранов

— Для нас, североказахстанцев, эта памятная дата знаменательна тем, что Ленинград обороняла наша 314 Стрелковая дивизия, которая формировалась из числа жителей нашей области. 1.36 Мы благодарны всем ленинградцам. Это пример мужества, это пример патриотизма для нашей молодежи, для всех жителей Казахстана.

Ирина Васильевна Сидельникова — свидетель тех самых трагических и героических лет. В те годы она была совсем ребенком, но картинки из такого нелёгкого детства всплывают перед глазами по сей день.

ИРИНА СИДЕЛЬНИКОВА, жительница блокадного Ленинграда

— Я одна из тех, кого спасли по Ладожскому льду в марте 1942 года. Было долгое путешествие в Саратовскую область, там нам помогли выжить. Потом завод, в котором мама работала, перевели в Саранск, и там вся наша семья встретила День Победы 9 мая. Большое искреннее пожелание молодым — помнить о том, что нужно любить Родину, любить своих родителей, старших, младших.

Чтить и помнить — завет от очевидцев страшных 40-х, который откликается в душах современной молодежи. Прадед Альбины Хабибулиной защищал ту самую «дорогу жизни», по которой когда-то спасали нашу героиню Ирину Васильевну. Ион Родионович Кубыкин был в числе ремонтной бригады на Ладожском озере. Такая вот связь поколений.

АЛЬБИНА ХАБИБУЛИНА, правнучка жителя блокадного Ленинграда

— При транспортировке продуктов через Ладожское озеро на колонны автомобилей постоянно нападали немецкие самолеты. Для защиты вдоль дороги были установлены зенитки, из которых осуществлялся обстрел вражеских самолетов. Мой прадедушка их ремонтировал, если зенитки выходили из строя. Это нужно было делать быстро, под огнем противника. Когда от обстрела вышла из строя одна пушка, он под огнем быстро восстановил её, за счет чего оружие в этот дел сбило «Юнкерс Ю-87». За это у него есть медаль «За отвагу».

Сегодня в рамках проекта «Великая Отечественная война: взгляд из 21века», организованного «Русским домом» в Казахстане, в библиотеке им. Г.Мусрепова молодёжи рассказывают о страшных и героических страницах истории. Ознакомили ребят с книгами, написанными жителями блокадного Ленинграда.

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА, член Международного педагогического клуба:

— Сегодня хотелось бы показать зарисовки из жизни блокадного Ленинграда и прочитать отрывки из произведения Ольги Берггольц, блокадницы, которую называли мадонной Ленинграда. Из книги Лидии Гинзбург. Это известный филолог, которая была в блокадном Ленинграде, 1.57показать ребятам «Блокадную книгу» , которая была подготовлена Даниилом Граниным и Алесем Адамовичем. Эта книга есть в библиотеке и её нужно читать.

Ветераны, общественники, молодёжь. Память великих времён сегодня чтит и стар, и млад. С особенным трепетом почитают тех, кто хранит воспоминания далеких 40-х. Свидетелей блокадного Ленинграда сегодня в Петропавловске осталось лишь четверо.