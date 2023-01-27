23 дома в Петропавловске негазифицированны

Это четырехэтажное общежитие на Кеншинбаева, 16. Сегодня его посетили ЧС-ники совместно с представителями городской жилищной инспекции. Во время рейда говорили о правилах использования газа в быту.



-Здравствуйте! Из управления ЧС. У нас сейчас рейдовое мероприятие проходит. Пользуетесь плиткой или газом?

-Плиткой. Здравствуйте.

-Вот вам памятка по соблюдению правил пожарной безопасности.

-Рахмет.

По закону хранение и использование газовых баллонов в жилых многоквартирных домах этажностью более двух этажей запрещается. Также запрещается эксплуатация газопотребляющих систем и газового оборудования без заключения договора на их техническое обслуживание. Иначе — штраф. За первичное нарушение — 7 МРП или более 24 тысяч тенге, за повторное — 10 МРП или более 34 тысяч тенге. Но жители в этом доме требования соблюдают.

СНЕЖАНА МОКРЕНКО, жительница г.Петропавловска

— Баллонов газовых нет, потому что это опасно. Пользуемся только электроплиткой.

Всего в Петропавловске 23 негазифицированных дома. Специалисты не только разъясняют правила безопасности, но и берут во внимание дома, которые нуждаются в газификации.

АЗИМХАН МЕРГАСИМОВ, заместитель начальника УЧС г.Петропавловска:

— В связи с месячником пожарной безопасности мы обходим все негазифицированные дома, собираем информацию и планируем обеспечить газом, потому что жильцы данного дома не должны использовать газовые баллоны.

ЖАНАЙДАР СУЛТАНОВ, методист отдела жилищной инспекции г. Петропавловска:

— Надо переходить в ОСИ, тогда в программе юридическое лицо будет. И вы будете в программе участвовать.

Старший по дому Сергей Зайцев говорит, что в этом деле есть много подводных камней. Например, многие кухни этого общежития уже приватизированы под комнаты. Да и собрать всех владельцев для перехода в ОСИ будет проблематично, так как большинство комнат сдаются в аренду. Но мониторинговая группа уверила, что решение проблемы можно найти и пригласила мужчину для обсуждения в инспекцию. Такие рейды ЧС-ники совместно с жилищной инспекцией проводят с 14 января. За месяц планируют охватить все 23 негазифицированных дома Петропавловска.



Анастасия Кузнецова

REL POST ID: