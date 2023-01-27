2022 году несовершеннолетние совершили 19 преступлений

В Петропавловске по инициативе ювенальных полицейских на площадке СКУ прошла встреча с руководством отдела образования и представителями госорганов. В городе за прошлый год несовершеннолетние совершили 19 преступлений. Речь шла о мерах, необходимых для устранения причин и условий подростковой преступности. Полицейские и представители госорганов обратились к директорам школ и колледжей с призывом объединить усилия по оздоровлению семьи и укреплению семейных ценностей.

— Можно так сказать, что закрепляется, закрепляют за этим ребёнком, ну, как бы наставника, т.е. этот ребёнок должен тянуться к этому педагогу.

В прошлом году рассмотрено 27 материалов. На учёте в полиции сегодня состоят 26 несовершеннолетних. В каждом случае необходимо проводить индивидуальную работу.

Евгений Скорощёко — старший инспектор по особым поручениям управления МПС ДП СКО