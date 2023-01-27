143 литра незаконного алкоголя изъяли полицейские в двух сельских магазинах

Продажу нелицензированного алкоголя остановили полицейские СКО. 143 литра незаконно реализуемых спиртных напитков изъяли стражи порядка с прилавков двух магазинов в сёлах Мамлютского района. Произошло это 25 и 26 января. Такая работа — часть профилактики преступлений и правонарушений, совершенных в состоянии опьянения, говорят полицейские. К примеру, в прошлом году снизилось число семейных дебошей: было зарегистрировано 115 таких фактов, тогда как в 2021 году — 144. Всего по области за минувший год изъято 9600 литров незаконного алкоголя.