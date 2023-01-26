В РК для подростков на 50% снизят плату за проезд в общественном транспорте

1 марта в Казахстане для подростков на 50% снизят плату за проезд в общественном транспорте. Эту и другие льготы предоставят в рамках дорожной карты «Бақытты бала — бақытты ана — бақытты отбасы — бақытты ел». Кроме того, право на бесплатный проезд получат многодетные матери, награждённые подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», также обладательницы орденов «Материнская слава» I и II степеней. Предоставят льготу и людям с инвалидностью I группы. Эти изменения в закон «Об автомобильном транспорте» внесли в конце декабря прошлого года.