Помощь молодым предпринимателям — бизнес-кредиты в 2,5%

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА, корреспондент:

— Кредит под 2,5% годовых на собственный бизнес будут выдавать молодёжи с этого года. Задачу для развития молодежного предпринимательства поставил в своем послании от 1 сентября прошлого года Касым-Жомарт Токаев. Микрокредиты будут предоставляться на конкурсной основе для молодёжи с 21 года до 35 лет.



Основными условиями получения микрокредита являются:

-Наличие залогового обеспечения

-Регистрация в качестве ИП не превышает 5 лет на момент обращения

-Максимальная сумма займа — до 5 млн тенге

-Срок кредитования — до 5 лет. Исключение — сфера животноводства. Для таких проектов срок кредитования составит до 7 лет.

АЛТЫНБЕК АНУАРБЕК, главный специалист отдела занятости населения управления координации занятости и социальных программ СКО

— Для получения микрокредита молодежь может обратиться в АО «Аграрная кредитная корпорация», где им предоставят перечень документов и проведут оценку потенциального бизнес-проекта. Решение о выдаче микрокредита принимается конкурсной комиссией по отбору бизнес-проектов. В состав комиссии входят представители местных исполнительных органов по вопросам предпринимательства, сельского хозяйства, депутатов маслихата и региональной палаты предпринимателей «Атамекен».

В том, что льготное микрокредитование — отличная подпорка для молодёжи, которая стремится открыть своё дело, уверен молодой предприниматель Акежан Журымбай. Год назад он открыл собственный барбершоп благодаря проекту «Бизнес Бастау». Государство оказывает большую помощь инициативной молодежи, говорит предприниматель.

АКЕЖАН ЖУРЫМБАЙ, предприниматель

— У нас в стране есть много молодых людей, у которых много идей по развитию бизнеса. Такое кредитование поможет им развиваться на начальных этапах и уберет сомнения в своих возможностях, в том числе и финансовых.

Для того, чтобы получить микрокредит, нужно учитывать актуальность, общественную значимость и жизнеспособность проекта. В целом для реализации микрокредитования молодежи в республиканском бюджете на 2023 год предусмотрено свыше 28 млрд тенге, что позволит выдать микрокредиты более 5,5 тысячам молодых граждан страны. В СКО области на эти цели выделили 130 кредитов на общую сумму 650 млн тенге.