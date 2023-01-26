Литературный вечер «Туған жерім — алтын бесігім»

Туған жерім — алтын бесігім». О родном крае, традициях и обычаях казахского народа говорили на литературном вечере в центральной городской библиотеке им. И. Шухова. Его организовали активисты клуба «Sana». Гостям показали небольшой видеролик об истории нашего края.

Алтынай Сыздыкова, сотрудник центральной городской библиотеки им.И.Шухова:

— «Мы сегодня продолжаем очередную встречу литературно-музыкального клуба «Sana». Это наш литературный клуб, который был организован 2021 году и в 2023 году это у нас первое заседание «Туған жерім — алтын бесігім».

На встречу пригласили известного поэта, композитора, краеведа Дастена Баймуканова. В этом году ему исполнилось 65 лет. В честь юбилейной даты присутствующие ознакомились с его творчеством. Среди собравшихся есть и друзья поэта. Дастена Баймуканова они считают разносторонним человеком.

Биржан Молдахметов, одноклассник Д. Баймуканова:

— «Когда мы учились в школе — интернате, он участвовал в кружках домбры, художественной самодеятельности. В то время он активно любил читать стихи и петь песни.

Арыстан Акимжанов, учился с поэтом в университете. Говорит, в студенческие годы Дастен Аблаевич увлекался математикой, но, всю свою сознательную жизнь посвятил искусству.

Арыстан Акимжанов — друг Д. Баймуканова:

— «Еще одна хорошая сторона-это то, что он начал изучать историю. С 10-15 лет он записывал то, что говорили старики. Сейчас в его архиве много информации. Об Акане серы, о Кожабергене жырау, о своем деде Шал акыне. Можно сказать, что Дастен Аблаевич-один из самых авторитетных историков нашего региона.

В зале также можно было ознакомиться с выставкой произведений и других местных поэтов.