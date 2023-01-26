Легализовали авто около 100 североказахстанцев

С 23 января около 13 тысяч казахстанцев подали заявку на легализацию иностранного автомобиля. 879 из них теперь официально зарегистрировали свой транспорт в Казахстане. В СКО за первые 3 дня приняли 483 обращения. Около 100 автовладельцев нашей области уже получили казахстанские номера и техпаспорта. Напомню, легализации подлежат легковые автомобили иностранного учета, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением органов управления, ввезенные гражданами Казахстана до 1 сентября 2022 года. Автомобиль не должен состоять на криминальном учете. Транспорт нужно обязательно снять с учета по месту прежней регистрации в другом государстве.