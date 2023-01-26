К 360-летию со дня рождения Кожабергена жырау

Кожаберген жырау — казахский батыр и акын. Он написал много песен и стихов, не теряющих актуальность и по сей день. Получил известность жырау не только за творческий талант, но и за воинские достижения. Участвуя в сражениях, Кожаберген показал себя умелым воином. В 25 лет он стал главнокомандующим всех войск Тауке-хана, который высоко ценил его созидательные и полководческие способности. В этом году со дня рождения батыра исполнилось 360 лет. Почтить память Кожабергена жырау собрались в областной детско-юношеской библиотеке им.Г.Мусрепова.

Собравшиеся в зале ребята хорошо осведомлены, кто такой Кожаберген жырау. В честь этого батыра названа их школа. Его жизнь и деятельность они изучают на уроках истории, а также часто проводят мероприятия, посвященные народному акыну.

КАМИЛА АМАНГЕЛЬДЫ, учащаяся СШ №6 им.Кожабергена жырау:

— С первого класса я учусь в этой школе и этому очень рада. Нас обучают на родном казахском языке, и названа она в честь нашего соотечественника, известного поэта, жырау и воина. Его предки также были воинами, которые защищали нашу землю. Мы учим его стихотворения, часто читаем. И я думаю, я могу гордиться, что учусь в этой школе.

Его произведения посвящены острым социальным темам. Например, в песне «Елім-ай» он описывает душевную боль и надежду на победу во время войны с джунгарами.

ГУЛЬМИРА САГЫНДЫКОВА, библиотекарь областной детско-юношеской библиотеки им.Г.Мусрепова:

— К сожалению, большинство его произведений не сохранилось до наших дней. Но, тем не менее те стихи и песни, что дошли до нас, очень трогают. Это духовное богатство нашего народа. В целом, для своего времени Кожаберген жырау был хорошо образован, знал много языков. Был мудрым и рассудительным.

На литературном вечере представили сборники произведений жырау, его биографию, а также книги, посвященные батыру.