450 млн тенге похитили при строительстве дороги в районе им. Г. Мусрепова

450 млн тенге. Столько средств похитили при строительстве дороги в районе им. Габита Мусрепова. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК. Факт хищения бюджета по госпрограмме «Ауыл — ел бесігі» выявили сотрудники профильного департамента. Согласно официальным данным, автодорогу приняли в эксплуатацию при полном отсутствии дорожного полотна. Из запланированных 53,5 км дороги отсутствовало 27 км. В результате расследования нечистых на руку лиц выявили. Сейчас дело находится в суде.

Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК

«Строительство указанной автодороги для местных жителей имеет социальное значение ввиду их отдалённости от районного центра. Проведение такой работы департаментом Агентства по финансовому мониторингу по СКО позволило восстановить строительство автомобильной дороги, отдельные участки которой уже функционируют в настоящее время».