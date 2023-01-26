272 случая заболевания гриппом выявили в СКО с начала эпидсезона. Им чаще всего начали болеть дети — 32%. Следом идут беременные женщины. Среди них зарегистрировали 53 случая. Что касается ОРВИ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заболеваемость выросла в 1,6 раза. С начала эпидсезона заразились 65% детей. Санврачи рекомендуют североказахстанцам обезопасить себя: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, правила личной гигиены, следить за иммунитетом и повышать его всеми доступными способами.