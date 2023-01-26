140 млрд тенге на полевые работы выделили в АО «Агрокредитная корпорация»

В этом году на весенне-полевые и уборочные работы будет направлено 140 млрд тенге. Аграрная кредитная корпорация получила из республиканского бюджета первый транш на финансирование посевной в рамках программы «Кең дала». Выделили 70 млрд тенге, передаёт пресс-служба Агрокредитной корпорации. Отечественные аграрии смогут получить льготные кредиты на организацию посевной и уборочной кампаний. Срок кредита по программе «Кең дала» — до 1 марта следующего года. Кредитование финансовых организаций осуществляется по ставке вознаграждения 1,5% годовых. Хозяйства в свою очередь смогут оформить кредиты в финансовых организациях по ставке до 5% годовых.