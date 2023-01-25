В СКО ранее судимый акмолинец перевозил 50 кг марихуаны

Североказахстанские полицейские направили в суд материалы по изъятию особо крупной партии наркотиков. Задержание произошло 1 августа прошлого года. Помогла служебно-розыскная собака по кличке Грета. Она учуяла запах наркотиков в багажнике автомобиля «Volkswagen Passat» на республиканской автодороге «Астана — Петропавловск».

— В мешке находится вещество растительного происхождения со специфическим запахом зелёного цвета Оперативное видео 3 мешка марихуаны УПН.

В машине было три мешка марихуаны, что считается особо крупной партией. Был задержан 49-летний пассажир, ранее судимый житель Акмолинской области, состоящий на учёте как наркоман. Он пытался убедить полицейских, что полцентнера марихуаны перевозил не для продажи, а для личного употребления.

ИВАН ТЕРЗИДИ, начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является марихуаной высушенной весом 49 кг 370 гр. В настоящее время задержанный арестован, уголовное дело направлено в суд по ст. 297 ч. 3 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Всего за прошлый год в области выявлено 241 наркоправонарушение. Из них 17 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере и 90 фактов сбыта. Из незаконного оборота изъято 423 кг различных наркотических средств, в том числе 3,5 кг «синтетики».