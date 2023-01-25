Солист областной филармонии Махамбетали Абилда участвует в проекте «XFactor Kazakhstan»

На этих кадрах североказахстанцы аплодируют 23-летнему солисту областной филармонии. Впервые на этой сцене выпускник Казахской национальной академии искусств им. Т.К. Жургенова Махамбетали Абилда появился в январе 2022-го года. Концертмейстер областной филармонии Екатерина Лапухина рассказала, что молодого исполнителя публика сразу полюбила.

ЕКАТЕРИНА ЛАПУХИНА, концертмейстер областной филармонии им. Ақана сері:

— Репертуар, который мы взяли с Махамбетом, очень разнообразный. Это джаз, эстрада, казахские народные песни, романсы. Махамбет очень многогранная личность. Я думаю, в дальнейшем он сможет исполнять репертуар любых исполнителей, но все зависит, конечно, от его желания.

Летом прошлого года уроженец Алматы Махамбетали Абилда отправился в свой родной город, чтобы попробовать свои силы в телевизионном проекте «XFactor Kazakhstan». Артист покорил сердца жюри своим голосом и смог пройти в телевизионное шоу.

От этапа к этапу Махамбетали Абилда открывается зрителю с новой стороны. В интервью на проекте «XFactor Kazakhstan» певец признался, что не рассчитывал пройти так далеко.

МАХАМБЕТАЛИ АБИЛДА, солист областной филармонии им. Ақана сері:

— Участие в проекте «XFactor Kazakhstan» даёт мне много возможностей для развития. На шоу с участниками работают профессионалы, я учусь у них, стараюсь впитать как можно больше информации. Я чувствую огромную силу, потому что меня поддерживают коллеги из Петропавловска. Это даёт мне энергию, я очень им благодарен. Я надеюсь на победу в проекте «XFactor Kazakhstan», затем хочу принять участие в республиканском конкурсе «Жас қанат». А еще планирую попасть в телевизионный проект «Голос Казахстана». Планов много.

Коллеги по цеху желают молодому исполнителю победы в телевизионном проекте.

Махамбетали Абилда владеет актерским искусством. Потому в Петропавловске талантливого артиста поддерживают не только в областной филармонии, но и в казахском музыкально-драматическом театре им. С.Муканова. Махамбетали пришел сюда работать в августе 2021-го года.

ДИНМУХАМБЕТ СЕРИКУЛЫ, актер казахского музыкально-драматического театра им. С.Муканова:

— Мы учились вместе в академии искусств. Я уже тогда заметил, что Махамбетали очень трудолюбивый человек. В Петропавловск мы приехали с разницей в один месяц. В театре часто вместе работаем на сцене. Весь коллектив здесь за него болеет. Каждую субботу голосуем за Махамбетали. Желаем ему победы.

Телевизионный проект «XFactor Kazakhstan» показывают по субботам на 1 канале «Евразия» в 19.00. Поддержать артиста из Петропавловска можно, проголосовав по номеру, указанному на экране, или через Telegram.