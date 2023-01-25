Полиграфические краски планируют производить в СКО

Полиграфические краски планируют производить в СК на территории СЭЗ «Qyzyljar». Об этом сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития. Новое предприятие создаст в Петропавловске 65 рабочих мест, а объём инвестиций превысит 5 млрд тенге. Также рассматривается вопрос запуска производства гибкой упаковки с печатью. Планируемый объем инвестиций 5 млрд тенге, будет создано порядка 70 новых рабочих мест. В Комитете индустриального развития отметили важность данных проектов и готовность оказывать всестороннюю поддержку для их реализации.