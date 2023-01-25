Казахстанский паралыжник Ербол Хамитов стал чемпионом мира по паралыжному спорту в Швеции. Североказахстанец выиграл золото в спринте среди мужчин. Дистанцию он преодолел с результатом 2 минуты 44 секунды. Нам удалось связаться с чемпионом мира, который сейчас находится в Швеции.

ЕРБОЛ ХАМИТОВ, чемпион мира по паралыжному спорту:

— Хочу поблагодарить свою семью, всех родных и близких. Они всегда меня поддерживали. Хочу поблагодарить всю свою команду. Это всех спортсменов, тренеров, врача, массажиста. Это наша общая победа.

Благодарит Ербол и своих первых тренеров. Они оказали огромную поддержку в сложный для спортсмена 2017 год. Ербол Хамитов — воспитанник спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями «Умит», который воспитал призёра Паралимпиады, победителя Сурдолимпийских игр, а теперь и чемпиона мирового первенства. Поздравил Ербола с блестящим выступлением и аким области Айдарбек Сапаров.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Североказахстанский параатлет Ербол Хамитов выиграл золото Чемпионата мира в спринте по паралыжным гонкам. Ербол проявил мужество и упорство на главных стартах мирового первенства, он высоко поднял наш флаг в Швеции. Поздравляю Ербола Хамитова, тренеров и всех любителей спорта с высоким достижением! Желаю нашим спортсменам новых побед.

Это не первая медаль Ербола Хамитова на чемпионате мира в Швеции. Ранее он завоевал бронзу в парабиатлоне. Напомню, в составе сборной Казахстана выступает 7 спортсменов. Всего на чемпионат приехали 102 спортсмена из 18 стран мира.