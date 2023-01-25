День открытых дверей в департаменте соцзащиты

В департаменте комитета труда, социальной защиты и миграции организовали День открытых дверей. Жители задают интересующие их вопросы, бесплатно получают консультацию. Мадина Дарбаева — педагог с 40-летним стажем. В следующем году планирует выйти на заслуженный отдых.

МАДИНА ДАРБАЕВА, педагог:

— Мне хотелось бы начать оформление документов для получения государственной пенсии с каких-то вопросов. А сегодня у меня есть возможность заблаговременно подготовиться. Общий мой трудовой стаж 40 лет, из них 14 лет до 1998 года были под вопросом. Сегодня я подала заявку на получение архивной справки. Документы свои буквально через неделю я получу. Проблема была в том, что при записи в советское время у нас были переводы с одной работы на другую. И, получается, три записи в моей трудовой книжке скреплены лишь одной печатью.

В основном звучат вопросы, касающиеся пенсии и оказания услуг людям с инвалидностью. На сегодня по области порядка 141 тыс получателей различных видов выплат, в том числе почти 102 тыс пенсионеров.

ГУЛЬБАХЫТ МАНАБАЕВА, заместитель руководителя департамента Комитета труда и социальной защиты по СКО:

— Изменения в текущем году есть в пенсионной системе. Касательно государственной базы пенсионных выплат. Изменения начаты с тех получателей, кто получает минимальную базовую пенсию. У данной категории базовая пенсия в текущем году повышена до 21%.

В прошлом году в департаменте оказали населению свыше 37 тысяч госуслуг.

ГУЛЬБАХЫТ МАНАБАЕВА, заместитель руководителя департамента Комитета труда и социальной защиты по СКО:

— Департаментом предоставляется 14 видов госуслуг. Из них 13 — по назначению пенсии и социальных выплат, 1 — по установлению инвалидности. На сегодня из 14 услуг 8 можно получить через портал электронного правительства, 10 услуг можно получить в проактивном формате.

Консультируют специалисты сферы координации занятости и социальных программ, фонда социального страхования и пенсионного. Работают с 10:00 утра до 17:00 вечера.