Аким СКО и Глава Республики Саха подписали меморандум

Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров и Глава Республики Саха Айсен Николаев провели встречу, на которой обсудили вопросы развития и укрепления долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Айдарбек Сапаров пригласил инвесторов Республики Саха к совместной реализации проектов на территории области, а также презентовал экономический потенциал региона, рассказал о реализуемых проектах и озвучил взаимовыгодные предложения в сферах торговли, сельского хозяйства и промышленности. Глава Республики Саха отметил, что данная встреча послужит хорошим импульсом к взаимовыгодному партнёрству и реализации всех намеченных планов. Он выразил готовность к сотрудничеству в сфере машиностроения, в торговле продукцией АПК и энергетики. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Они намерены взаимодействовать в сферах торговли, сельского хозяйства, предпринимательства, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта. Это расширение торгово-экономических связей, развитие инвестиционной деятельности в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, сотрудничество в области развития инноваций.