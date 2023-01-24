В Петропавловске двое детей отравились угарным газом

Мужчина 1961 года рождения погиб во время пожара в частном жилом доме. Несчастный случай произошёл 14 января в селе Надёжке Кызылжарского района. Предполагаемая причина пожара — курение в постели. Об этом журналистам на брифинге рассказал начальник отдела по ЧС Кызылжарского района Жанат Донанов.

ЖАНАТ ДОНАНОВ, начальник отдела по ЧС Кызылжарского района:

— «По данному факту назначены определённые судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. По данным результатам мы дополнительно сообщим о причинах гибели. С начала года наблюдается увеличение количества пожаров и гибели людей».

Всего за этот отопительный период в районе произошло 20 возгораний. Основные причины — нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, уничтожение чужого имущества путём поджога и курение в постели, отмечает Жанат Донанов. Что касается оперативной обстановки по области, то с начала года ЧС-ники зарегистрировали 37 пожаров. Огонь унёс жизни 6-ых североказахстанцев.

АСЛАН АХМЕТЖАНОВ, начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО:

— «Хотелось бы ещё раз остановиться и довести до населения нашей области о соблюдении требований пожарной безопасности в отопительный период. Необходимо следить за состоянием отопительной печи, проверять состояние дымохода, производить его чистку. От отравления угарным газом зачастую происходят чрезвычайные ситуации».

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— Такой несчастный случай произошёл 23 января в доме по адресу Смирнова, 54/1 в микрорайоне Подгора. Из-за преждевременного закрытия заслонки дымохода печи угарным газом надышались женщина 1993 года рождения и двое её детей 4 и 7 лет. Их незамедлительно госпитализировали в многопрофильную детскую больницу. Сейчас они находятся там на лечении. Врачи оценивают их состояние как среднее. Мама деток здорова и находится рядом с ними.

14 января в области объявлен месячник пожарной безопасности. ЧС-ники проводят профилактические рейды и выявляют различные нарушения. В фокусе внимания — социально уязвимые группы населения. Для безопасности в их домах устанавливают специальные датчики.