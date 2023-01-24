Учащиеся НИШ г. Петропавловска стали призёрами конкурса по робототехнике в Астане

Учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы Петропавловска удостоились номинации «Engineering skills» на конкурсе в Астане. Команда из 8 участников представила проект по обеспечению жителей региона теплом. На чемпионате, объединяющем талантливых школьников в области конструирования и программирования роботов, нашим школьникам конкуренцию составили сильнейшие команды из Карагандинской, Улытауской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской областей и столичные конструкторы. Помимо награды каждый участник получил ценный опыт и яркие впечатления, а также приобрел новых друзей и единомышленников.