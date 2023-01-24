Представители Университета Аризоны приехали, чтобы обсудить новые образовательные программы

Будущие медики, агрономы, журналисты, юристы и не только. На первом этаже Дворца школьников собрались учащиеся старших классов. Они знакомились с факультетами, работающими в Kozybayev University, интересовались, какие документы им нужны, чтобы поступить в вуз.





Работники Kozybayev University отвечали на вопросы школьников. 16-летняя Ангелина Моложенко учится в 10-м классе. Учащуюся 42-й школы привлекают несколько специальностей.





АНГЕЛИНА МОЛОЖЕНКО, учащаяся СШ №42:

— Наверное в IT или на бухгалтера, что-то в этой сфере. Также интересует художественное направление. Пока между этим выбираю.





Выбрать есть из чего. К тому же в прошлом году в Kozybayev University при поддержке Университета Аризоны запустили программу двудипломного образования. Сейчас в ней участвуют 44 студента, еще около 110 учатся по международной программе. Сегодня с ними побеседовали представители иностранной делегации, работающие в Университете Аризоны.





РОБЕРТ БЕРРИ, декан колледжа образования Университета Аризоны, США:

— Цель нашего визита — глубже изучить систему образования в Казахстане для дальнейшего взаимодействия с университетом. Мы посетили несколько городских школ, нам было интересно посмотреть, как там работают учителя. В KozybayevUniversity мы встречались не только с преподавателями, но и со студентами программ двудипломногообразования. Нам важно было получить обратную связь, чтобы усовершенствовать действующие программы.





При сотрудничестве с Университетом Аризоны в местном вузе запустили две программы: «Биотехтология» и «IT». В планах добавить к ним программы, связанные с педагогическим направлением. Все детали находятся на стадии обсуждения.