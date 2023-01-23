Заседание межведомственной комисии прошло в областном акимате

Под руководством главы региона Айдарбека Сапарова в областном акимате прошло заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и противодействию коррупции. Рассмотрели здесь вопросы о состоянии преступности за 2022 год, результаты работы по внедрению сервисной модели полиции. Также подвели итоги работы по противодействию коррупции за прошлый год и внешнего анализа коррупционных рисков в сфере ЖКХ, автодорог и пассажирских перевозок. Сергей Перов отметил, что в этом году особое внимание специалисты уделят работе по исключению рисков, препятствующих развитию бизнеса. В этой связи важно объединить ресурсы местных исполнительных органов и общественности, подчеркнул Айдарбек Сапаров.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области

«В этом году мы должны работать усиленно. Проводить МВК каждый квартал. Работу, по которой выполнен анализ нужно делать вовремя. Это большая работа, мы должны улучшить показатели. Поручаю всем акимам, провести конкурсы необходимо в первом квартале. Сатжан Айтенович держите этот вопрос на контроле».

Для повышения эффективности мер антикоррупционного воспитания всем госорганам необходимо осуществлять согласование технической спецификации с антикоррупционной службой, отметили специалисты.