Североказахстанец Давид Литвинов попал в пятерку «Лучших композиторов» на конкурсе в Каннах

Это кадры из короткометражного фильма североказахстанского режиссера Александра Шингурова «Victoria». Создавали его в рамках среднеазиатского проекта «Снять за 48 часов». В короткометражке петропавловцы затронули особенно актуальную на сегодня тему мира.

ДАВИД ЛИТВИНОВ, композитор

— Сама идея этого фильма — это победа здравого смысла над безумием, над алчностью и властью. Мы закончили этот фильм музыкой, как бы светлой надеждой. В конце короткометражки мы видим, что будущее — за молодым поколением и оно победит безумие этого алчного современного мира.

В результате фильм «Victoria» победил в номинации «Лучшая драма». После этого работу отправили ещё на несколько европейских конкурсов и снова победа. Давид Литвинов попал в пятерку «Лучших композиторов» на французском конкурсе Cannes Shorts. Музыку, сопровождающую фильм, каннское жюри оценило по достоинству. Именно эта композиция оформила идею фильма.

ДАВИД ЛИТВИНОВ, композитор

— Думали, что просто войдем в программу, но получить номинацию в таком конкурсе — это, конечно, было такой неожиданностью, потому что большой конкурс был, больше 30 стран участвовали.

И эти победы — ещё не финал. Впереди много интересных проектов, убежден композитор.