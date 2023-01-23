Сервис по легализации иностранных авто доступен на портале eGov.kz

Для того, чтобы пройти процесс легализации авто необходимо подать завяление в eGov.kz. Новый сервис можно найти на главной странице Электронного правительства в разделе «Сервисы» и в разделе «Транспорт и коммуникации» — «Автомобильный транспорт». Можно сделать это и в мобильном приложении eGov Mobile в разделе «Вождение и транспорт» — «Проврека автотранспорта для легализации». Доступен сервис будет для физических лиц с 23 января по 1 июля 2023 года. Заявление подается онлайн. Затем автовладельцам необходимо обратиться в СпецЦОН для проверки автомобиля, прохождения регистрации транспортного средства, оплаты регистрационного сбора в размере 200 тысяч тенге, получения госномера и свидетельства транспортного средства. По заявлению будет осуществлена проверка транспортных средств с категорией B (легковые автомобили) и D1 (микроавтобусы).



Для подачи электронного заявления на портале eGov.kz необходимо:

— иметь постоянную регистрацию по месту жительства;

— наличие гражданства Республики Казахстан;

— наличие регистрации в базе мобильных граждан (БМГ);

— заполнить все необходимые сведения о предыдущем владельце авто и транспортном средстве;

— направить запрос на проверку;

— забронировать электронную очередь в СпецЦОН для прохождения осмотра транспортного средства.

В течение 15 минут в Личный кабинет пользователя eGov.kz поступает информация в форме уведомления об одобрении на легализацию транспортного средства либо мотивированный ответ об отказе. После владельцу авто необходимо проверить транспортное средство в пункте осмотра при СпецЦОНе.