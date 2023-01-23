Канал поставки синтетических наркотиков пресекли полицейские СКО

Канал поставки синтетических наркотиков из Астаны в Петропавловск пресекли полицейские СКО в рамках ОПМ «Паутина». Стражи порядка изъяли особо крупный вес синтетики, предположительно, «соли». Более подробная информация появится после проведения соответствующих экспертиз. Кроме того, полицейские сообщают о задержании предполагаемого курьера, у которого было изъято 50 закладок с запрещенным веществом. За 5 дней профилактического мероприятия стражи порядка пресекли 14 уголовных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.